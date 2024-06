200 Feuerwehrleute retteten 120 Stiere

Zu einem großen Feuerwehreinsatz ist es am Montagnachmittag in St. Marienkirchen an der Polsenz im Bezirk Eferding gekommen, nachdem auf einer Landwirtschaft ein Stallgebäude in Brand geraten war. Die Ursache stand Montagabend noch nicht fest, trotz schwieriger Bedingungen war das Feuer aber bald unter Kontrolle.

Lesen Sie mehr: Stallbrand im Bezirk Eferding - 17 Feuerwehren im Einsatz

Der Besitzer der Landwirtschaft war um 13 Uhr mit der Versorgung seiner Maststiere beschäftigt. Im Zuge dieser Arbeiten lud der 40-Jährige drei Strohballen von einem Stapel mit sieben Ballen. Beim Anheben der Staplergabel stürzte der obere Strohballen auf das heiße Auspuffrohr des Hofladers. Da dieser Strohballen in mehrere Teile zerfiel, transportierte der Mann zwei andere Strohballen in den nahegelegenen Viehstall. Als er wieder zum Strohlager zurückkam, bemerkte er das bereits brennende Stroh im Lager. Die Frau des Landwirts alarmierte um 13.20 Uhr die Feuerwehr.

Bildergalerie: Großbrand in St. Marienkirchen an der Polsenz: 17 Feuerwehren im Einsatz (Foto: TEAM FOTOKERSCHI / ANTONIO BAYER) Bild 1/34 Galerie ansehen

Am Einsatzort erwies sich die Löschwasserversorgung als ungünstig, zwei je mehr als tausend Meter lange Leitungen mussten gelegt werden, teilte Abschnittsfeuerwehrkommandant Hubert Straßer auf Anfrage mit. Daher wurde Alarmstufe drei ausgelöst und weitere Kräfte kamen zu Hilfe. Schließlich standen rund 200 Feuerwehrleute von 17 Wehren im Einsatz. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindern. Eine Herausforderung stellte ein zweiter, nur wenige Meter vom Brandherd entfernter Stall dar, in dem sich circa 120 Stiere befanden.

Lesen Sie mehr: Feuerwehrmann aus Tiefgraben kam im Urlaub auf Kreta griechischen Kollegen zu Hilfe

Dieser sei intensiv belüftet worden, hieß es. Weder Tiere noch Menschen kamen demnach zu Schaden. Der von zwei Seiten niedergebrannte Stall stand bis auf ein Strohlager leer. Am Nachmittag begann ein Brandsachverständiger mit seinen Erhebungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler