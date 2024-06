Stallbrand im Bezirk Eferding: 17 Feuerwehren im Einsatz

Am Nachmittag brach im Bereich des Stallgebäudes einer Landwirtschaft in St. Marienkirchen an der Polsenz ein Brand aus, die Ursache dafür ist bisher noch unbekannt, wie nachrichten.at erfuhr.

Die Erstalarmierung erfolgte um 13.22 Uhr, zunächst rückte die Freiwillige Feuerwehr Krenglbach aus, doch bald stellte sich heraus, dass noch mehr Einsatzkräfte gebraucht wurden. Alarmstufe 3 (von 4) wurde ausgelöst.

Vor Ort erwies sich die Versorgung mit Löschwasser als ungünstig, die Arbeiten mussten immer wieder unterbrochen werden. Meldungen über verletzte Menschen gab es bisher nicht. Ob Tiere zu Schaden kamen, stand am Nachmittag auch noch nicht fest.

