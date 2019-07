200 Feuerwehrleute löschen Großbrand bei Müllentsorger

Gegen 3:30 Uhr ging der Alarm bei den umliegenden Feuerwehren ein. In der Halle, in der Altpapier-, Plastik- und Altstoffabfälle gelagert sind, war aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. 19 Feuerwehren rückten an, es wurde Alarmstufe 3 ausgerufen. Ersten Informationen zufolge konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gefahrenstofflager und das Bürogebäude der Firma verhindert werden.

Bild: Daniel Scharinger