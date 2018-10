14-Jähriger ging auf Jugendlichen mit Schlagring los

KREMSMÜNSTER. Am Samstag ging in Kremsmünster bei einer Rauferei ein 14-Jähriger auf einen 16-Jährigen los.

Am Samstag Abend wurde im Hofwiesenpark in Kremsmünster eine Rauferei bei der Polizeiinspektion Kremsmünster angezeigt. Bei dem Raufhandel erlitt das Opfer, ein 16-Jähriger Schüler aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems, mehrere Verletzungen im Gesichts- und Kopfbereich, die auch auf die Verwendung eines Schlagringes hinwiesen. Der 16-Jähriger wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung ins Klinikum Wels eingeliefert.

Im Zuge der Ermittlungen forschten Polizisten der Polizeiinspektion Kremsmünster einen 14-jährigen Verdächtigen aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems aus. Bei dessen Vernehmung gestand der 14-Jährige einen Burschen im Hofwiesenpark mit Faustschlägen und einem Fußtritt verletzt zu haben. Er gab auch zu, dabei einen Schlagring bei den Faustschlägen verwendet zu haben. Die Polizei stellte diese verbotene Waffe sicher.

