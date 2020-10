106 neue Corona-Fälle in Oberösterreich: Leichter Anstieg bei Fleischverarbeitern

Der Krisenstab des Landes meldete am Nachmittag einen minimalen Anstieg bei den Clustern in Ried und im Bezirk Wels-Land, wo zwei Fleischverarbeitungsbetriebe betroffen sind.

Der Innviertler Betrieb zählt aktuell 128 Corona-Fälle - das ist einer mehr als am Vortag. Der Großteil ist Mitarbeitern zuzuordnen (121), sie haben sieben bestätigte Folgefälle ausgelöst.

Zwei neue Fälle wurden im Zusammenhang mit dem Fleischverarbeiter im Bezirk Wels-Land bekannt. Bisher sind 26 Mitarbeiter und fünf Kontaktpersonen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Betrieb ist weiterhin geschlossen , teilte der Krisenstab mit Stand 15 Uhr mit. Stabil bleibt die Fallhäufung bei dem Paketdienstleister in Ansfelden (Bezirk Linz-Land), wo die Gesamtzahl der Fälle bei 128 hält.

Drei Fälle an der JKU

Die Johannes Kepler Universität informierte via Aussendung über drei positiv getestete Mitarbeiter. Zwei von ihnen sind im Bankengebäude tätig, eine betroffene Person arbeitet im LIT Open Innovation Center. Die drei Mitarbeiter haben sich laut JKU zuletzt am 28. bzw. 29. September in ihren Büros aufgehalten. Kontaktpersonen sind nun im Homeoffice. Ab sofort veröffentlicht die JKU auf ihrer Homepage wieder die aktuellen Corona-Zahlen.

Zehn Anzeigen bei Sperrstunden-Kontrolle

Bei den Sperrstunden-Kontrollen stellte die Polizei Oberösterreich von Sonntag auf Montag zehn Anzeigen aus. Insgesamt seien 689 Lokale und Betriebe kontrolliert worden, teilte das Land mit.

An den Schulen waren bis gestern 18 Corona-Fälle bekannt. An 14 Standorten sind insgesamt 17 Schüler und eine Lehrkraft positiv getestet worden.

Österreich-Statistik: Bundesweit wurden am Montag mehr als 9000 aktive Fälle registriert. Binnen 24 Stunden kamen 750 dazu. >> Die Details [mit Grafiken]

