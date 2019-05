Spielerisch lernen, wie Wirtschaft funktioniert

LINZ. "Die Jugend weiß zu wenig über Wirtschaft", sagt Sparkassen-Vorstandsdirektor Herbert Walzhofer. Deshalb fährt jetzt ein Bus quer durch Österreich, um spielerisch Wissen zu vermitteln.

Lernen durch Multimedia Bild: (Sparkasse)

Unter den Begriffen Inflation, Aktien, Anleihen oder Zinsen können sich viele nichts oder nur wenig vorstellen. Deshalb haben vor drei Jahren Sparkasse, Erste Bank und Erste Group mit der Initiative "Financial Flip Park" begonnen. Das Ziel ist, Kindern und Jugendlichen von zehn bis 17 Jahren Finanz- und Wirtschaftswissen spielerisch näher zu bringen. Im Financial Park in Wien haben bis jetzt 34.000 Schüler ihr Wissen aufgebessert.

Weltreise und Job-O-Mat

Um Schülern und Lehrern auch außerhalb Wiens Wirtschaft näher zu bringen, tourt nun ein Flip2Go-Bus quer durch Österreich. "WeltReise", "AusgabenCheck", "Job-O-Mat" oder "GeldLabyrinth" – bei insgesamt sieben Multimedia-Stationen können Schüler gemeinsam oder gegeneinander antreten.

Bis zu 32 Spieler können die rund 100-minütige Spielrunde auf den zwei Ebenen des Busses gleichzeitig absolvieren. Der Bus ist mit großen HD-Touchscreens ausgestattet, auf dem die Aufgaben gespielt und gelöst werden können.

In Oberösterreich ist der Bus bis Ende Mai unterwegs. Auch Erwachsene können mitmachen.

