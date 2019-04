Kredite für Fernseher und Sofa: Lockmittel oder billige Finanzierung?

WIEN. Konsumkredite sind für Banken Wachstumsfeld – Verbraucherschützer raten zur Vorsicht.

Wieder OGH-Urteil zu Zinsuntergrenzen Bild: Wodicka

Der Marktführer für Heimelektronik in Österreich, MediaMarktSaturn, hat einen neuen Finanzierungspartner. Gestern hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass seit Jahreswechsel die Bawag P.S.K. den Kauf auf Raten von Flatscreen, Waschmaschine, HiFi-Anlage & Co finanziert.

Die Bawag übernimmt das Geschäft von Santander – und bringt als Morgengabe an MediaMarktSaturn dem Vernehmen nach millionenteure Werbebeiträge in die Ehe ein. Wie funktioniert das Geschäft mit Konsumkrediten in Nullzins-Zeiten? Und worauf sollten Konsumenten achten? Die OÖNachrichten haben bei Experten nachgefragt.

Prinzipiell geht man am Finanzmarkt davon aus, dass sich das Geschäft für die Bawag ab dem dritten Jahr rechnet. 2020 ist eine Fußball-Europameisterschaft, 2022 eine Fußball-WM. Das sind traditionell absatzstarke Zeiten für die neuesten TV-Geräte. In den vergangenen Jahren lieferten Konsumkredite überdurchschnittliche Wachstumsraten für die Banken. "Uns bestätigen auch unsere Klienten, dass es einfacher als in den früheren Jahren ist, Kredite auch für Konsumgüter zu bekommen", sagt Thomas Berghuber von der Schuldnerberatung.

Mehr Rechte für Konsumenten

Ulrike Weiß, Leiterin des Konsumentenschutzes in der Arbeiterkammer Oberösterreich, verteufelt diese Konsumkredite aber nicht prinzipiell. Die Informationspflicht der Kreditgeber und ein Rücktrittsrecht haben die Konsumentenrechte gestärkt.

Die niedrige Zinslage führe derzeit dazu, dass ein Konsumkredit billiger als eine Kontoüberziehung sei. Allerdings warnt sie: "Viele Güter, die damit gekauft werden, sind kurzlebiger als der Kredit." Weiß sagt, teuer werde ein Konsumkredit, sobald eine Rate nicht bezahlt werde. "Ist das Konto nicht gedeckt, kann der Einzieher nicht durchgeführt werden. Das kostet acht Euro bei der einziehenden Bank, das Gleiche bei der eigenen. Dazu kommen für die erste Mahnung etwa 20 Euro dazu. Das Ganze bei einer Ratenhöhe von womöglich nur 20 Euro."

Schuldnerberater Berghuber verweist darauf, dass auf den ersten günstigen Null-Prozent-Kredit immer Angebote für weitere Finanzierungen folgen. "Denn Sie bezahlen das günstige Angebot mit Ihren Daten." Praktisch alle Klienten in der Schuldnerberatung haben mindestens einen Konsumkredit laufen – wobei nur der erste günstige Konditionen aufweist. Die Bawag verweist darauf, dass die Bonität der Kunden geprüft werde: Ein Einkommen von 950 Euro netto sei Voraussetzung für einen Kredit.

