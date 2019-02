Flughafen Wien steigert Gewinn um knapp 20 Prozent

Der Flughafen Wien hat nach vorläufigen Zahlen Umsatz und Gewinn 2018 deutlich gesteigert und erwartet weiteres starkes Wachstum bei Passagieren und Gewinn. Basis des Erfolgs 2018 sei der Passagierrekord - erstmals wurden 27 Millionen Passagiere in Wien abgefertigt

WIEN. Der Gewinn (Nettoergebnis ohne Minderheiten) 2018 stieg laut vorläufigen Zahlen um 19,7 Prozent auf 151,9 Millionen Euro, der Umsatz legte um 6,2 Prozent auf 799,7 Millionen Euro zu. Der Vorstand schlägt daher vor, die Dividende um 30,9 Prozent auf 89 Cent je Aktie zu erhöhen. Damit würde sich die Ausschüttung von knapp 60 Millionen Euro 2017 auf 74,76 Millionen Euro erhöhen, die Ausschüttungsquote von 55 auf 60 Prozent. Zehn Prozent der Ausschüttung kämen über die Beteiligung der Mitarbeiterstiftung den Mitarbeitern zugute, so der Flughafen heute.

Auch für 2019 seien die Aussichten rosig: Der Flughafen Wien erwartet in Wien um zehn Prozent mehr Passagiere und damit rund 30 Millionen, in der ganzen Gruppe (inklusive Flughäfen Malta und Kosice) dürfte das Passagierwachstum zwischen acht und zehn Prozent liegen. Der Gewinn der Gruppe soll in Folge auf mindestens 165 Millionen Euro zulegen. 2019 soll die Zahl der Jobs auf 25.000 steigen.

