Nun hat das Unterhaus Theresa May das Ruder aus der Hand genommen

Britisches Parlament sucht Ausweg aus Brexit-Chaos – alle Optionen sind auf dem Tisch.

Die britische Premierministerin Theresa May hat Montagnacht im Unterhaus eine neuerliche Abstimmungsniederlage hinnehmen müssen. Bild: AFP

Genug ist genug im Brexit-Chaos, das Parlament übernimmt: Das britische Unterhaus hat der Regierung die Kontrolle entrissen. Montagnacht stimmten die Abgeordneten mit 329 zu 302 Stimmen dafür, den Volksvertretern die Macht einzuräumen, die Tagesordnung bestimmen und einen neuen Brexit-Kurs steuern zu können.

30 Angehörige der Regierungsfraktion rebellierten, darunter drei Staatssekretäre, die deshalb zurücktraten. "Die Regierung", begründete Handels-Staatssekretär Richard Harrington seine Entscheidung in einem Brief an Premierministerin Theresa May, "spielt Roulette mit dem Leben und dem Schicksal der großen Mehrheit der Menschen im Land", wenn sie weiter an der Möglichkeit eines No-Deal-Brexits festhalte.

Über eines ist sich das Haus einig: Einen ungeregelten Austritt will es nicht. Unklar ist allerdings, welche Brexit-Lösung überhaupt mehrheitsfähig wäre. Heute werden die Abgeordneten daher beginnen, mit einer Reihe von Probeabstimmungen herauszufinden, für welche Brexit-Variante es eine tragfähige Mehrheit geben könnte. Dabei soll das gesamte Spektrum zur Wahl stehen: von einem harten Brexit in der Form eines Freihandelsabkommens nach dem kanadischen Modell über eine weichere Version nach dem Vorbild Norwegens bis hin zu gar keinem Brexit, wenn etwa über ein zweites Referendum oder gar die Stornierung des Austritt abgestimmt wird.

Kommt nun gar kein Brexit?

May hat schon erklärt, dass die Probeabstimmungen rechtlich nicht bindend wären, und angekündigt, keine Brexit-Variante umzusetzen, die im Widerspruch zum Wahlprogramm der Konservativen Partei stehen würde – wie etwa eine Zollunion oder ein Verbleib im Binnenmarkt, was die Torys bei der letzten Wahl 2017 ausgeschlossen hatten.

Auch hier könnte May überstimmt werden. Den Volksvertretern steht es offen, per Gesetz die Regierung anzuweisen, einen weicheren Brexit anzusteuern. Die Labour Party will einen permanenten Verbleib in der Zollunion – und mit Hilfe von konservativen Abgeordneten könnte es für dieses Modell eine Mehrheit geben.

Der einzige Lichtblick für May liegt genau in dieser Möglichkeit eines aufgeweichten Brexits. Denn sie will weiterhin versuchen, ihren Brexit-Deal durchs Unterhaus zu bringen. Sie kann jetzt den Brexit-Hardlinern in ihrer Fraktion drohen: Stimmt für meinen Deal oder riskiert eine viel weichere Version.

Riskanter dritter Wahlgang

May wollte ursprünglich eine dritte Abstimmung noch in dieser Woche ansetzen. Doch solange sie nicht die zehn Abgeordneten der nordirischen DUP umstimmen kann, wird sie einen Wahlgang nicht riskieren. Die DUP wird immer mehr zum Zünglein an der Waage: Willigt sie ein, kämen auch die Brexit-Hardliner von der "European Research Group" (ERG) mit an Bord – zumal ihnen May schon ihren Rücktritt in Aussicht gestellt hat, damit in der zweiten Phase der Verhandlungen mit der EU ein Brexiteer das Steuer übernehmen kann. Mays Deal, sagte ERG-Chef Jacob Rees-Mogg, sei "besser als überhaupt kein Brexit".

Sollte May in einer dritten Abstimmung über ihren Brexit-Deal unterliegen und vom Parlament zu einer Kursänderung gezwungen werden, sind Neuwahlen nicht auszuschließen. Aber auch in dieser Frage haben die Abgeordneten das letzte Wort. Vorgezogene Neuwahlen gibt es nur mit einem Zwei-Drittel-Votum des Parlaments.

