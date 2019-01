Flugzeug wegen gewalttätigen Passagiers in Nizza zwischengelandet

PARIS/NIZZA. Wegen eines gewalttätigen Passagiers an Bord musste ein Flugzeug auf dem Weg von Paris nach Tunis in Nizza zwischenlanden. Der Mann kam am Donnerstagabend in eine Psychiatrie.

Die Maschine flog von Paris nach Tunis, als es zu dem Zwischenfall kam Bild: CHARLES PLATIAU (X00217)

Das sagte der Staatsanwalt von Nizza dem Sender France Bleu. Zeugen berichteten dem Sender zufolge davon, dass der Mann gegenüber dem Kabinenchef gewalttätig wurde.

Er soll versucht haben, in das Cockpit der Transavia-Maschine zu gelangen. Auf einem Video ist zu sehen, wie Sicherheitskräfte den Mann im Flugzeug festnehmen wollen und er "Allahu Akbar" ("Gott ist groß" auf Arabisch) ruft. Daraufhin wurden andere Passagiere unruhig.

Zunächst wurde der Tunesier in Polizeigewahrsam genommen. Medizinische Untersuchungen hätten allerdings gezeigt, dass der Mann psychisch krank ist. Die Ermittler gehen nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Das Flugzeug war am Donnerstagnachmittag am Flughafen Paris-Orly gestartet und landete gegen 18.30 Uhr in Nizza.

