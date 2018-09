Messerstecher von Amsterdam bleibt in Haft

Der Afghane hatte am Freitag - wie berichtet - zwei US-Bürger mit einem Messer schwer verletzt, die Ermittler gehen von einem "terroristischen" Motiv aus. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums war der Mann, der über einen deutschen Aufenthaltstitel verfügt, nicht als Gefährder bekannt.

Der 19-Jährige erschien am Montag erstmals selbst vor dem Haftrichter. In zwei Wochen muss er erneut vor Gericht vorstellig werden. Bis dahin werde er unter den höchsten Sicherheitsvorkehrungen inhaftiert, teilte die Justiz mit. Das bedeutet, dass er nur seinen Anwalt sehen darf.

Nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes war der Tatverdächtige in Deutschland nicht als Gefährder eingestuft. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte in Berlin, "dass im BKA derzeit keine Erkenntnisse vorliegen, dass die Person als Gefährder oder auch als relevante Person einzustufen ist".

Der Mann war nach Angaben des Sprechers Asylbewerber in Deutschland. Sein Verfahren sei noch nicht abgeschlossen. Gegen einen ablehnenden Asylbescheid habe er geklagt, über die Klage sei noch nicht entschieden. Insofern habe er in Deutschland eine "Aufenthaltsgestattung". Am Wochenende hatten deutsche Polizisten die Unterkunft des Mannes durchsucht.

Bei dem Angreifer handelt es sich nach Angaben der niederländischen Behörden um den 19-jährigen Afghanen Jawed S. Er hatte am Freitagmittag am Amsterdamer Hauptbahnhof zwei Menschen, US-Bürger, mit einem Messer schwer verletzt, bevor ihn die Polizei niederschoss.