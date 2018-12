Kinder vor den Nazis gerettet: Widerstandskämpfer starb mit 108

PARIS. Der jüdische Widerstandskämpfer Georges Loinger, der während des Zweiten Weltkriegs Hunderte Kinder vor den Nazis rettete, ist mit 108 Jahren gestorben.

Georges Loinger wurde 108 Jahre alt. Bild: (AFP)

Der 1910 als Sohn einer jüdischen Familie in Straßburg geborene Loinger starb am Freitag, wie die Stiftung zur Erinnerung an die Shoah in Paris mitteilte.

Loinger schloss sich im von Deutschland besetzten Frankreich dem Widerstand an. Unter dem Deckmantel von Sommerlagern brachte der Sporttrainer mit Unterstützern rund 350 jüdische Kinder über die Grenze in die Schweiz. Er bewahrte die Buben und Mädchen so vor der Deportation nach Auschwitz.

Frankreich und Israel hatten Loinger mehrfach geehrt, 2016 bekam er auch das deutsche Bundesverdienstkreuz. Es wurde ihm in der deutschen Botschaft in Paris verliehen.

