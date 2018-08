Flut in Indien forderte schon mehr als 400 Tote

KOCHI. 725.000 Menschen in Notunterkünften.

In den Überschwemmungsgebieten im indischen Bundesstaat Kerala ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 400 gestiegen. Allein am Sonntag seien mindestens 30 Leichen in überfluteten Dörfern gefunden worden, teilten die Behörden gestern mit. 22.000 Menschen wurden gerettet, fast 725.000 harren noch in Notunterkünften aus. Die Behörden sprechen vom schlimmsten Hochwasser seit 100 Jahren.

Der wegen seiner Traumstrände und malerischen Teeplantagen bei Touristen beliebte Bundesstaat im Süden Indiens leidet in diesem Jahr unter besonders heftigen Monsun-Regenfällen. Allein seit dem 8. August kamen nach Angaben der Behörden mehr als 200 Menschen in den Fluten ums Leben, seit Beginn der Saison im Juni mehr als 400.

Gestern ließen die Regenfälle nach und in einigen Gebieten ging das Hochwasser zurück. Die Rettungskräfte kämpften sich mit Hubschraubern und Booten in von den Wassermassen eingeschlossene Ortschaften vor. Allein in fünf Dörfern in Chengannur, einem der am schlimmsten betroffenen Bezirke, sitzen noch mindestens 1000 Menschen fest. Im Bezirk Thrissur bauten Marinesoldaten eine Hängebrücke über einen Fluss, um 100 Menschen nach tagelangem Warten zu retten.

