“Dieses Nahrungsmittel ist reines Gift“

Der Vortrag einer früheren Havard-Professorin über "Kokosöl und andere Ernährungsirrtümer" wurde auf YouTube zum Klickhit.

Seit fünf Jahren leitet Karin Michels das Institut für Prävention und Tumorepidemiologie an der Universität Freiburg. In einem Vortrag, den die sie im Rahmen der Vortragsreihe „Prävention – für ein gesundes Leben“ hielt, räumt Michels mit Mythen rund um das Thema Ernährung auf und warnt dabei im Speziellen vor Kokosöl.

Die angesehene Medizinerin bezeichnet Kokosöl als "reines Gift". Das große Interesse an Kokosöl liege daran, dass es in fast allen Geschäften als sehr gesund angepriesen wird, doch: „Kokosöl ist eines der schlimmsten Nahrungsmittel, die Sie überhaupt zu sich nehmen können. Es gibt nicht eine einzige Studie am Menschen, die irgendeine positive Wirkung von Kokosöl zeigt“, sagt die Expertin. Demnach sei Kokosöl „gefährlicher als Schweineschmalz“, weil es noch mehr gesättigte Fettsäuren habe und fast keine essenziellen Fettsäuren, die wir brauchen. Gesättigte Fettsäuren verstopfen Herzkranzgefäße und führen zum sicheren Herztod, flüssigen Pflanzenfetten sollte man zweifelsfrei den Vortritt geben, sagt Michels. Kokosöl enthalte keine Ballaststoffe, kein Cholesterin und nur Spuren von Vitaminen, Mineralien und Pflanzenstoffen – „zu gering, um einen positiven Effekt auf die Gesundheit zu haben“.

Auf YouTube wurde die 50-minütige Abhandlung aus der Albert-Ludwigs-Universität mittlerweile mehr als 900.000 Mal angeklickt.

