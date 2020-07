OÖN-TV Kompakt: Vier-Phasen-Ampel gegen zweite Corona-Welle

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

OÖN-TV Sendung vom 29.07.2020

Grün, gelb, orange, rot: Vier Farben werden ab Mitte August die Corona-Situation bundesweit in den einzelnen Bezirken darstellen. Welche Maßnahmen bei welcher Farbe getroffen werden, darüber berät jetzt eine Expertenkommission. Die Regierung macht heute Kurzarbeit bis Frühling 2021 möglich - allerdings unter strengeren Kriterien als bisher. Und: Heftige Hagel-Gewitter haben in Oberösterreich am Dienstag einen Schaden von 2,5 Millionen Euro angerichtet.