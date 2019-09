OÖN-TV: Änderungen für Bankkunden bei Online-Überweisungen

Ab Samstag sind die Überweisungscodes beim Online-Banking Geschichte. OÖN-TV zeigt, was sich für Bankkunden im Internet ändert. Ohne Haftstrafe endet der Fall des tödlichen Kugelbomben-Unfalls in der Silvesternacht in Eberschwang. Und in Linz dreht sich bei der Genussland-Straße wieder alles ums Essen und Trinken.