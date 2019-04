"Wegschauen geht nicht": Rüge von Kurz für die FPÖ

LINZ. Villa Hagen: Kurz und Stelzer fordern eine Abgrenzung der FPÖ zu den Identitären.

Das Haus in der Hagenstraße Bild: OÖN

Mit einer klaren Botschaft an den Koalitionspartner FPÖ meldete sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) gegenüber den OÖN in Sachen Identitäre zu Wort: "Ich dulde keinen schwammigen Umgang mit dieser rechtsextremen Bewegung. Daher erwarte ich, dass die FPÖ klar Position bezieht und wenn es hier Verbindungen gibt, auch durchgreift und diese trennt."

Kurz spricht damit die Villa Hagen an, in der sowohl die FPÖ-nahe Burschenschaft Arminia Czernowitz als auch das "Khevenhüller Zentrum" der Identitären untergebracht ist – die OÖN berichteten ausführlich. Der Arminia gehören neben den beiden Linzer Stadtregierungsmitgliedern Markus Hein und Michael Raml mehrere Linzer FP-Gemeinderäte an.

Haus gehört FP-nahem Verein

Das Haus in Linz-Urfahr gehört dem Verein "Studentenheim Urfahr". Obfrau ist Martina Grabmayr, Ehefrau von Wolfgang Grabmayr, FP-Gemeinderat in Linz und Kassier des Vereins. Schriftführer ist Wolfgang Kitzmüller, Ehemann der Dritten Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller und FP-Gemeinderat in Kirchschlag. Alle wollen von den Identitären im Haus nichts gewusst haben.

Kurz betont: "Jede Art der Verflechtung zu den Identitären gehört aufgelöst. Wegschauen geht nicht." Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) fordert eine klare Trennlinie ein: "Es darf keine Partei, die im Land Verantwortung trägt, mit derartigen Gruppen in Kontakt sein oder gar zusammenarbeiten."

Die FPÖ selbst pocht auf einen Parteibeschluss aus dem Vorjahr, der klar eine Abgrenzung zeige, wie Landesgeschäftsführer Hubert Schreiner betont: "Wer bei einer anderen Organisation wie Reichsbürger, Freeman oder eben den Identitären Mitglied oder aktiv ist, wird bei uns ausgeschlossen." Mit den Identitären wolle man nichts zu tun haben: "Wir machen Politik im Parlament, nicht auf der Straße."

Extremismus war auch in der gestrigen Landesregierungssitzung Thema. Sowohl SPÖ und Grüne als auch die ÖVP brachten Anträge zum Thema Prävention und Beratungsstellen ein. Der VP-Antrag wurde von Schwarz-Blau beschlossen.

Fall für Landessicherheitsrat

Gehör fand die Forderung der Landesräte Birgit Gerstorfer (SP) und Rudi Anschober (Grüne), den Landessicherheitsrat einzuberufen. Stelzer will einen Lagebericht der Landespolizeidirektion abwarten. "Wir brauchen verlässliche Zahlen und konkrete Informationen, um die richtigen Maßnahmen zu setzen", so der Landeshauptmann.

Auf Bundesebene wird eine Auflösung der Identitären geprüft, nachdem bekannt wurde, dass der Christchurch-Attentäter Anfang 2018 eine Spende an den Identitären-Sprecher Martin Sellner überwiesen hatte.

