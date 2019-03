Landesverfassung: "Staatsziel" freier Zugang zu Seen

LINZ. Am 11. April soll im Landtag eine Novelle der oberösterreichischen Landesverfassung beschlossen werden, den Verfassungsausschuss passierte sie gestern.

Seen-Zugang in Verfassung (OÖN) Bild: Ralf Hochhauser

Mit wenigen Ausnahmen konnten sich alle Parteien in den Änderungen wiederfinden: vor allem in der neuen Staatszielbestimmung "Das Land Oberösterreich bekennt sich zum Zugang der Allgemeinheit zu Wäldern, Bergen, Seen, Flüssen und anderen Naturschönheiten". Grünen-Klubobmann Gottfried Hirz erhofft sich dadurch konkrete Auswirkungen auf die künftige Widmung und die Verhinderung der Verbauung von öffentlichen Seegrundstücken.

Die Klubobleute von ÖVP und FPÖ, Helena Kirchmayr und Herwig Mahr, betonen, dass sowohl das "Bekenntnis zu einer leistungsfähigen Wirtschaft" als auch jenes "zur Heimatpflege durch das Bewahren landestypischer und regionaler Bräuche und Traditionen" verankert werden.

Teil der Novelle ist auch das neue Haushaltsrecht; in diesem Punkt stimmte die SPÖ nicht zu. Denn die Möglichkeit, zweijährige Landesbudgets zu erstellen, wird darin verankert. Über die Forderung der SPÖ, dass es zwischendurch einen Finanzbericht geben soll, wurde man sich nicht einig.

