"Das ist nur noch Fließband-Medizin"

LINZ. Prekäare Lage in Linz: Hausarzt kündigte seinen Kassenvertrag und wird Wahlarzt.

Arzt Alexander Mayrhofer Bild: privat

Ab kommendem Montag, 1. April, gibt es in Linz einen weiteren Kassen-Hausarzt weniger: Alexander Mayrhofer, der in der Khevenhüllerstraße ordiniert, hat seinen Kassenvertrag zurückgelegt und wird Wahlarzt. Nachfolger für den 46-Jährigen ist bisher keiner gefunden.

Dass ein Allgemeinmediziner seinen Kassenvertrag kündigt, passiert in Oberösterreich sehr selten – im Schnitt weniger als ein Mal im Jahr, meist bei älteren Ärzten. Mayrhofers Entscheidung befeuert den Ärztemangel in Linz, in der näheren Umgebung sind drei weitere Stellen unbesetzt. Die schon prekäre Lage hat dazu geführt, dass bei Mayrhofer die Zahl der Patienten in vier Jahren um rund ein Viertel auf etwa 1400 pro Quartal gestiegen ist. "Das ist nur noch Fließband-Medizin, wenn man zehn bis 15 Patienten pro Stunde durchschleusen muss", sagt Mayrhofer. Er wolle mehr Zeit für seine Patienten. Vor allem, weil er eine Zusatzausbildung für Osteopathie gemacht hat und ganzheitliche Behandlungsmethoden länger dauern.

Er habe mehrmals versucht, mit sogenannten Vertretungsärzten eine Gruppenpraxis einzurichten, doch das sei nicht nachhaltig gelungen. Dass es ihm nur ums Geld gehe, wie manche mutmaßen, weist Mayrhofer zurück: "Im Gegenteil, ich gehe Risiko ein." Als Wahlarzt entscheidet der Geschäftsgang über sein Einkommen. Er werde vergleichsweise geringe Tarife verlangen, sagt der Arzt. Gut die Hälfte seiner Patienten habe angekündigt, bei ihm zu bleiben, auch wenn er Wahlarzt sei. Der Rest kommt hoffentlich doch bei anderen Ärzten unter.

"Jede unbesetzte Stelle ist ein Problem und tut uns weh", sagt Franz Kiesl, Vertragspartner-Direktor bei der Gebietskrankenkasse (OÖGKK): "Gemeinsam mit der Ärztekammer unternehmen wir alles, um sie zu besetzen." In Linz habe man etwa versucht, ein Primärversorgungszentrum einzurichten. "Alles war auf Schiene, aber vorige Woche haben uns die Ärzte doch abgesagt." Nun beginne man wieder von vorne. Dass ein Domino-Effekt eintritt, weil Ärzte überlastet sind, soll verhindert werden. "Aber klar ist, Hausarzt ist ein Full-Time-Job", sagt Kiesl. Dafür liege der Jahresverdienst auch bei durchschnittlich 150.000 Euro vor Steuern. Wie berichtet, sind in Oberösterreich derzeit 23 von 665 Stellen für niedergelassene Allgemeinmediziner unbesetzt.

Mayrhofer führt seine Einzelpraxis seit sieben Jahren, davor war er 2,5 Jahre mit seinem Vater aktiv und elf Jahre im Spital. OÖGKK und Kammer hätten nun auch alles versucht, um ihn zu halten, betont Mayrhofer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema