Neue Holding: Dreier-Vorstand wird heute bestellt

LINZ. Heute fällt die Entscheidung, wer die drei Vorstandsposten bei der neu gegründeten Oberösterreichischen Gesundheitsholding GmbH übernimmt. Überraschungen sind trotz des Wirbels vergangene Woche nicht zu erwarten.

Franz Harnoncourt Bild: OON

Karl Lehner, Harald Schöffl und Franz Harnoncourt werden schon seit Monaten als die aussichtsreichsten Kandidaten gehandelt. Lehner und Schöffl bilden derzeit das Vorstandsduo der Gespag, die bereits rechtlich in die Gesundheitsholding umgewandelt wurde. Die Kepler-Uniklinik wird ebenfalls in die Holding eingebracht, die ab 2020 ihren operativen Betrieb aufnehmen soll. Harnoncourt soll in der Dreier-Führung Vorstandsvorsitzender werden. Der ehemalige Chef der Elisabethinen kehrt dafür aus Deutschland zurück. Das lässt man sich im Land auch etwas kosten, der Gehaltsdeckel für Manager von Landesbetrieben (239.000 Euro brutto im Jahr) wurde außer Kraft gesetzt.

Sechs Kandidaten stellen sich heute dem Hearing, darunter die drei genannten. In der Vorwoche wurde jedoch ein Konflikt zwischen Schöffl und Lehner offensichtlich. Denn Lehner hatte jahrelang zwei unterschiedliche Protokolle von Vorstandssitzungen anfertigen lassen. Über diese Praxis ließ Schöffl – seit April im Vorstand – ein Rechtsgutachten erstellen. In einer Aufsichtsratssitzung vergangene Woche bemühte man sich, die Wogen zu glätten. Es habe "kein Fehlverhalten" gegeben, so das einstimmige Urteil des Aufsichtsrates.

Die Personalentscheidungen werden heute nach den Hearings fallen und noch am Nachmittag bekannt gegeben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema