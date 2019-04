Van der Bellen warnt vor "Vergiftung des Klimas"

mitreden,

was hat Herr Wolf in österreichs Innenpolitik an Klima vergiftet?

was hat der Islam in österreichs Innenpolitik an Klima vergiftet?

was haben die Morde in Sri Lanka in österreichs Innenpolitik an Klima vergiftet?



Zuhören und darüber nachdenken, nicht immer den Kopf in den Sand stecken und auf andere ihre Probleme hinweisen. Lernt das einmal ihr Blauen, damit soetwas klimavergiftendes wie das Rattengedicht in Braunau nichteinmal entstehen kann. Dagegen solltest dich wehren. Wie man sieht lebt aber die Blaue Basis recht gut mit diesem Gedicht. Genau die Basis, welche wiede diese Regierung zusammenstellt. Da wird sich nie etwas ändern bei der FPÖ!