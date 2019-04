Mindestsicherung: SPÖ will VfGH-Klage einbringen

Anscheinend sind die Mindestsicherungsbezieher doch mehr der SPÖ Wählerschaft zuzuordnen wenn sich die Rendi Pam so stark macht dafür!

Die gute Dame sollte aber erst mal in den eigenen Reihen , besonders in Wien ,zum Sparen beginnen!

Ich sage nur KH Nord, Logo Wien ,! Wie viele Mindestsicherungsbezieher hätten da wohl wie lange versorgt werden können...,,

Das ist die gelebte Doppelmoral der Schuldenmacher Partei Österreichs!

Gut das sie lange nicht mehr in der Regierung sein werden!