Kurz und Klitschko in Klagenfurt

KLAGENFURT. Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) war gestern Abend beim politischen Aschermittwoch der ÖVP Kärnten in der Messearena Klagenfurt.

Vitali Klitschko und Bundeskanzler Sebastian Kurz, Bild: (APA/GERT EGGENBERGER)

Rund 1300 Gäste waren gekommen, um ihm, EU-Wahl-Spitzenkandidat Othmar Karas und dem Stargast Vitali Klitschko zuzuhören. Klitschko ist ehemaliger Box-Weltmeister und derzeit Bürgermeister von Kiew. Auch Umweltministerin Elisabeth Köstinger war dabei.

In Kurz’ Rede ging es vor allem um die Bilanz der bisherigen Regierungsarbeit, die Pläne für 2019 und die bevorstehende Europawahl. Das Motto lautete naturgemäß auch „Let’s get ready for Europe“.

„In Europa müssen wir in den großen Fragen geeint auftreten und in den kleinen Fragen mehr darauf achten, dass die Kompetenz wieder zu den Ländern kommt“, sagte Kurz vor seinen Anhängern. In Österreich habe die Koalition viel geschafft: Nulldefizit, Reform der Mindestsicherung, Familienbonus und Ethikunterricht. „2019 wird der Reformzug weiterfahren“, sagte Kurz. Er kündigte den Schwerpunkt Digitalisierung, die Steuerreform und ein Konzept im Pflegebereich an.

