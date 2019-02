Karfreitag: Gespräche fanden auf Beamtenebene am Montag statt

Und weil alle sagen, wir haben schon so viele Feiertage, 13 an der Zahl.



Im langjährigen Schnitt sind es ja nur 10 bis 11, der Rest der Tage fällt aufs Wochenende - und somit wertlos für die allermeisten Arbeitnehmer. Das ist in anderen Ländern oft besser geregelt (Feiertage unter der Woche).



Der Konzerne- und Demokratieabbau-Kanzler Kurz schenkt seinen Großspendern aus der Industrie Milliarden an Steuerentlastung, aber ein zusätzlicher Feiertag, den die Unternehmer aus der Portokassa zahlen könnten, vergönnt er den Arbeitnehmern natürlich nicht.



Die Agenda von Kurz: immer zu Lasten der Arbeitnehmer.