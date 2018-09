SPÖ-Parteispitze: Eilige Suche nach einem passenden Nachfolger

Die SPÖ wird die Führungsfrage noch im heurigen Jahr klären. Erstmals könnte eine Frau Vorsitzende der SPÖ werden, Bures gilt als Favoritin.

Christian Kern bei seiner großen „Plan-A-Rede“ am 11. Jänner 2017 in Wels – damals war er noch ein Hoffnungsträger der SPÖ. Bild: APA

Die Konfusion war groß, als SP-Chef Christian Kern um 18 Uhr verkündete, dass er spätestens nach der EU-Wahl den Parteivorsitz abgeben möchte. Er wäre damit der am kürzesten amtierende SP-Vorsitzende.

Bis vor kurzem war die Regie für den Parteitag am 6. Oktober in Wels klar: Kern sollte als einziger Kandidat antreten und würde ein mehr oder minder respektables Ergebnis erzielen. Als Spitzenkandidat für die Nationalratswahl hätte die SPÖ jemand anderen aufbauen können.

Seit Dienstag ist alles anders. Kern wollte eine Kandidatur am Parteitag nicht ausschließen, doch wäre er ein SP-Chef mit Ablaufdatum. Ein Sonderparteitag wäre mit erheblichen Kosten verbunden, weshalb es nicht verwunderte, dass der Parteitag nun vorerst abgesagt und auf voraussichtlich November verschoben wird.

Absage aus Kärnten

Bereits am Nachmittag meldete sich Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser zu Wort, dass er nicht als Ersatzkandidat für Kern zur Verfügung stünde. Er ließ wissen, dass er von einer „Fernbeziehung“ nichts halte. Von Klagenfurt aus lasse sich schwerlich Bundespolitik gestalten. „Ich kandidiere am Bundesparteitag sicher nicht für diese Funktion“, sagte er.

Hans Peter Doskozil soll ebenfalls signalisiert haben, keine Ambitionen zu hegen. Er wurde eben zum burgenländischen SP-Chef gewählt und soll im Februar Landeshauptmann werden. Ein Job mit Gestaltungsmöglichkeiten.

Krisenmanagerin als Alternative

Noch nie stand eine Frau an der Spitze der SPÖ. Dieses Mal könnte die Zeit reif dafür sein. Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures hat beste Chancen, nächste Parteichefin zu werden: Zweimal managte sie die Partei als Bundesgeschäftsführerin in Krisenzeiten, sie ist tief verankert in der Wiener SP und verfügt als ehemalige Frauen- und Infrastrukturministerin über Regierungserfahrung.

Bures’ Lebensplanung ist eigentlich eine andere: Sie wollte für die Hofburg kandidieren. Ihr Vorteil ist, dass sie ein Mandat innehat und jederzeit als SP-Chefin auch Klubobfrau werden kann.

Als Zukunftshoffnung und moderne Alternative gilt vielen die frühere Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner. Doch ist in der Partei zu hören, dass sie eine weibliche Ausgabe von Christian Kern wäre – mit schlechter Verankerung in der Partei. Klubobmann Andreas Schieder ist nach seiner Niederlage in Wien angezählt, er könnte statt Bures ins Nationalratspräsidium rochieren. (gana)

