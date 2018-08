Pflegegeld: Seit heuer steigt die Zahl der Bezieher wieder

WIEN. Zwei Jahre lang gab es wegen gesetzlicher Änderung Rückgänge.

Bis 2040 soll die Zahl der Pflegebedürftigen in Oberösterreich von 80.000 auf 125.000 ansteigen. Bild: Colourbox

Die Zahl der Pflegegeld-Bezieher ist im ersten Halbjahr 2018 gestiegen. 451.372 Personen hatten im Juni laut Sozialministerium Anspruch auf Pflegegeld – um 2173 mehr als ein Jahr davor. 2016 und 2017 hatte es Rückgänge gegeben.

Diese waren vor allem auf eine gesetzliche Änderung zurückzuführen, mit der die Zugangskriterien bezüglich des Pflegebedarfs verschärft worden waren.

Diskussion um Erhöhung

Anlässlich der aktuellen Zahlen forderte Volksanwalt Günther Kräuter gestern, Sonntag, eine spürbare Anhebung des Pflegegeldes. "Das Pflegegeld muss in allen sieben Stufen um 30 Prozent angehoben werden, nur so kann sichergestellt werden, dass Menschen mit geringerem Pflegebedarf daheim betreut werden können", sagte Kräuter.

Auch eine jährliche Valorisierung sei unerlässlich, um dem Andrang in Pflegeheime entgegenzuwirken. Die Pläne der Regierung, das Pflegegeld ab Stufe vier anzuheben, greifen laut Kräuter zu kurz, da fast 70 Prozent der Bezieher Pflegegeld der Stufen eins bis drei beziehen.

Eine vom Sozialministerium in Auftrag gegebene Studie kommt zu dem Schluss, dass jene, die Angehörige pflegen, angesichts der hohen Belastung Wertschätzung, Unterstützungsangebote und Beratung brauchen. Aber auch die Valorisierung des Pfleggelds und höhere Zuschüsse werden in der vom Institut für Pflegewissenschaft und dem Institut für Soziologie der Uni Wien erstellten Studie verlangt.

"Wir haben in Österreich ein sehr gutes System der Pflegevorsorge. Dennoch dürfen wir uns nicht darauf ausruhen und müssen dieses stetig weiterentwickeln", sagt FP-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein.

Jeder Zehnte pflegt Ältere

Die Studie zeigt auch die Dimension der Pflege. 947.000 Personen sind in Österreich als Angehörige in die Pflege und Betreuung eines anderen Menschen involviert. Das sind mehr als zehn Prozent der Bevölkerung. Bei den Wünschen der Angehörigen stehen bei der Pflege zu Hause (sie betrifft 801.000 Pflegende) der finanzielle Aspekt, eine bessere Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags und die Möglichkeit einer Auszeit im Vordergrund. Bei der stationären Betreuung wünschen sich die Angehörigen (146.000 Personen) am häufigsten eine Personalaufstockung sowie eine Verbesserung der konkreten Pflegeangebote.

In der häuslichen Pflege beträgt der Frauenanteil 73 Prozent, in den Heimen 63 Prozent.

