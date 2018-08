Nationalrat: Sanktionen bei Abwesenheit für Sobotka "letztes Mittel"

WIEN. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) steht dem Vorschlag junger ÖVP-Mandatare, Abwesenheit bei Abstimmungen zu sanktionieren, leicht skeptisch gegenüber.

Wolfgang Sobotka Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) steht dem Vorschlag junger ÖVP-Mandatare, Abwesenheit bei Abstimmungen zu sanktionieren, leicht skeptisch gegenüber. "Ich sehe Sanktionen prinzipiell als letztes Mittel und habe bisher immer an die Verantwortung der Abgeordneten als Volksvertreter appelliert", sagte er.

Mehrere - vor allem junge - Mandatare der ÖVP hatten am Wochenende vorgeschlagen, Geldbußen für "Schwänzer" von Abstimmungen im Hohen Haus einzuführen. Dafür benötige es Änderungen in der Geschäftsordnung des Nationalrats und im Bundesbezügegesetz. Im Auge hatte sie dabei vor allem Mandatare der SPÖ, insbesondere Parteichef Christian Kern. Dieser wehrte sich gegen die Angriffe und argumentierte mit einem Pflege- und Todesfall in der Familie.

ÖVP und FPÖ wollen nun die Geldbußen nun in der Nationalrats-Präsidiale diskutieren. Für eine Änderung der Nationalrats-Geschäftsordnung wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig - also die Zustimmung von SPÖ oder NEOS. Während sich die SPÖ grundsätzlich gesprächsbereit zeigte, winkten die NEOS hingegen ab. Sie sehen derzeit "größere Probleme für die Würde des Hauses".

1 Kommentar netmitmir (5203) 06.08.2018 11:38 Uhr Beweist eigentlich nur, dass diese JVP-ler das freie Mandat und das Wesen von Politik nicht verstanden haben. Im Parlament geht es nicht darum (ausser bei der ÖVP)brav da zusitzen und das Pfötchen zu heben wenn der große Vorsitzende huldvoll mit seinem weisen Haupte nickt.

Es geht darum Politik zu machen und das findet in erste Linie ausserhalb des Plenarsaalea statt. Seit der Abhörwanzenskandal des Intelligenzresitenzlers Strache wissen wir dass Politiker die Pleanrdebatte in ihren Büros verfolgen.Anderseits fragt man sich wozu JVP-Politiker für´s herumsitzen bezahlt werden die kritiklos bei jedem Blödsinn dieser Regierung die Pfoten hoch reissen

Angebrachter wäre es wenn sich die JVP darüber aufregen würden würde,dass von ihrer Führung das freie Mandat derzeit mittels Maulkorb&Zensur (messagecontrol) für VP-Abgeordnete mit den Füssen getreten wird. Aber dazu fehlt es an Rückgrat, die Verteidigung der Demokratischen Kultur ist ihnen parteihistorische bedingt ja egal. Antwort schreiben

