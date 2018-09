Meldungen aus den Regionen

WIEN. Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser soll in den Eurofighter-Untersuchungsausschuss geladen werden, fordert die SPÖ. Grasser habe am vergangenenen Donnerstag im Buwog-Prozess angegeben, dass er nach dem Ausscheiden aus dem Amt Unterlagen zu den Jet-Anschaffungen mitgenommen habe. Die SPÖ fordert auch die Lieferung dieser Akten in den U-Ausschuss, so Fraktionsführer Rudolf Plessl.

WIEN. Bei den Wiener Neos stehen diese Woche die angekündigten personellen Wechsel an. Ihre Abschiedsrede im Wiener Gemeinderat vor ihrem Wechsel in den Nationalrat hält Beate Meinl-Reisinger morgen. Am Donnerstag findet dann die erste reguläre Wiener Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause statt. An diesem Tag wird Meinl-Reisingers Nachfolger als Wiener Neos-Klubchef, Christoph Wiederkehr, angelobt.

WIEN. Das Innenministerium (BMI) soll laut Berichten von "Kurier" und "Standard" seinen Umgang mit Medien ändern. In einer E-Mail aus dem Ministerbüro wird den Landespolizeidirektionen geraten, die Kommunikation mit Medien, die "einseitig und negativ" berichten, "auf das nötigste (rechtlich vorgesehene) Maß zu beschränken." Aus dem Ministerium gab es zu Redaktionsschluss noch keine Stellungnahme.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema