Lehre und Asyl: Haimbuchner gegen Anschober

Erstens zweifle ich ser an den diversen Aussagen aus dem Munde des AR und der seinen, da wurde schon oft was behauptet, was so nicht stimmte - z.B´. die vom EuGh durch ein Urteil widerlegte Behauptung, dass jeder in Österreic ein Asylverfahren kriegen müsste und entgegen der Dublinregelung nicht an das unmittelbar vorher durchreiste Land zurückverwiesen werden dürfte. Davon abgesehen, soll er aber ruhig zur EU rennen und dort die ÖsterreicherInnen anschwärzen, die wissen ja eh, dass im die MigrantInnen viel wichtiger als sie sind. Und noch was, man soll ruhig dafür sorgen, dass die Aslysuchenden nach einer gewissen Zeit einen Zugang zum Arbeirmarkt haben, von einer Lehre steht auch nach dem AR ja nichts geschrieben. Und inzwischen soll man die Verfahren endlich beschleunigen und die mit endgültig negativen Asylbescheid zügig abschieben. Was den AR betrifft so hoffe ich für ihn, dass er nich so krank ist, wie er aussieht und dass er aber trotzdem bald von der politschen Bühne abgeht.