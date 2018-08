Familienbeihilfe: Kaum Chancen für Österreich

BRÜSSEL. EU hält Österreichs Pläne für nicht rechtskonform.

Das Vorhaben der österreichischen Bundesregierung, ab 2019 die Höhe der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder an die dortigen Lebenserhaltungskosten anzupassen (Indexierung) und damit 114 Millionen Euro zu sparen, stößt in der EU-Kommission auf massive Skepsis.

Der deutsche EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hält den Plan für wenig chancenreich, weil er dem EU-Recht widerspreche. Oettinger stützt sich in seiner Einschätzung auf zahlreiche Aussagen von Experten.

Außerdem gebe es unter den EU-Mitgliedsländern eine "klare Tendenz", an der gegenwärtigen Rechtssprechung nichts zu ändern. Im EU-Ministerrat habe sich eine deutliche Mehrheit gegen eine von Österreich vorgeschlagene Anpassung der Familienbeihilfe ausgesprochen, so Oettinger. Während es mittlerweile auch in der deutschen Regierung ähnliche Überlegungen wie in Österreich gibt, sind vor allem die Länder Ost- und Südost-Europas gegen eine Indexierung.

Die EU-Kommission hatte immer erklärt, dass es zu keiner Diskriminierung von EU-Bürgern kommen dürfe und für gleiche Beitragszahlungen auch Anspruch auf gleiche Leistungen bestehen müsse. Dieses Prinzip verfolgte bisher auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) in seiner Rechtsprechung.

