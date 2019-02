Trump lobt Todesstrafe für Drogenhändler in China

Werden auf OÖN-Online die Lehrlinge im ersten Lehrjahr als Redakteure eingesetzt?

Einen Blödsinn was Trump angeblich über China in einem Nebensatz gesagt haben soll, darüber machts einen Onlinebeitrag.

Hallo - Trump hat in den USA den Notstand ausgerufen, um seinen Mauerbau durchzudrücken.

Davon muss man ja nicht schreiben.