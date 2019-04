Im Panzerzug nach Russland: Kim trifft Putin in Wladiwostok

WLADIWOSTOK. Russland strebt eine diplomatische Lösung im Atomkonflikt an.

Kim Jong-un bei seiner Ankunft in Russland Bild: REUTERS

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un trifft heute erstmals in Russland mit Kremlchef Wladimir Putin zusammen. Sein gepanzerter Sonderzug überquerte am Mittwoch die nordkoreanisch-russische Grenze und hielt am Grenzbahnhof von Hassan. Danach ging es weiter nach Ussuriysk, knapp 100 Kilometer nördlich von Wladiwostok. Von dort reiste Kim über die transsibirische Bahnstrecke in die Hafenstadt weiter.

Bei seinem Gipfeltreffen mit Putin soll es heute vor allem um die atomare Abrüstung Nordkoreas gehen. Es solle eine politische und diplomatische Lösung für das Problem gesucht werden, sagte der russische Präsidentenberater Juri Uschakow der Agentur Tass zufolge. Ziel sei eine friedliche Lösung. Als weiteres Gesprächsthema ist der Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit beider Länder vorgesehen.

Die beiden Politiker wollen sich auf einer kleinen Insel mit dem Namen Russki treffen. Sie gehört zum Gelände der Universität in der ostrussischen Hafenstadt.

Das Treffen findet gut zwei Monate nach dem Gipfel zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump statt. Diese Begegnung war vorzeitig abgebrochen worden.

