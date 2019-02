Brexit-Aufschub wird wahrscheinlicher

BRÜSSEL / LONDON. Labour-Partei unterstützt Forderung nach neuem Referendum über Austritt.

Die größte Oppositionspartei in Großbritannien, die Labour-Partei, teilte am Montagabend mit, dass sie die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum unterstützt. Eine solche Volksabstimmung solle verhindern, "dass dem Land ein schädlicher Tory-Brexit aufgezwungen wird", sagte Parteichef Jeremy Corbyn. Er hat die Abgeordneten noch am Montag über diesen Schritt informiert.

Inzwischen wächst der Druck auf die britische Premierministerin Theresa May, den EU-Austritt des Landes zumindest zu verschieben. Sie denkt bereits laut über eine Verschiebung von zwei Monaten nach, sollte sie bis Mitte März keine Mehrheit im Parlament für ihren Brexit-Vertrag finden. Im Kabinett würden bereits verschiedene Optionen durchgespielt, sagte ein Regierungsvertreter.

Auch die EU legt den Briten inzwischen einen Brexit-Aufschub nahe. Ratspräsident Donald Tusk brachte gestern sogar eine Verschiebung um ganze zwei Jahre ins Spiel. Das wäre eine "vernünftige Lösung", sagte Tusk. Ziel sei es, Zeit zu gewinnen, um die umstrittene "Backstop"-Frage für Nordirland zu lösen. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte, dass er sich bei einem entsprechenden Vorschlag aus London dafür einsetzen würde, dass die EU einer Verschiebung des Austritts zustimme. "Und dieses Szenario wird aus meiner Sicht immer realistischer." Oberstes Ziel bleibe weiterhin, einen "harten Brexit zu verhindern. Eine Verschiebung wäre daher besser als ein No-Deal-Szenario", so der Kanzler.

Morgen, Mittwoch, kommt das britische Unterhaus zusammen, um über das weitere Vorgehen beim geplanten Austritt aus der EU abzustimmen. Abgeordnete legen dann Änderungsvorschläge für das Brexit-Abkommen mit der EU vor, darunter solche, in denen ein zweites Referendum gefordert wird.

