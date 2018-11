Trump zu "Weltkriegs-Gipfel" in Paris aufgebrochen

WASHINGTON/ PARIS. US-Präsident Donald Trump ist zu seiner ersten Auslandsreise nach den Kongresswahlen aufgebrochen. In Paris nehmen Trump und First Lady Melania an den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges teil.

Donald Trump und First Lady Melania nehmen in Paris an den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges teil. Bild: Reuters

Der Präsident und First Lady Melania flogen am Freitag von der Luftwaffenbasis Andrews bei Washington in Richtung Paris ab. Dort nehmen sie auf Einladung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron am Wochenende an den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges teil.

Rund 60 Staats- und Regierungschefs kommen nach Paris, darunter auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Wladimir Putin. Aus der Türkei wird Staatschef Recep Tayyip Erdogan an der Seine erwartet. Der US-Präsident sagte vor seinem Abflug mit Blick auf die Feierlichkeiten: "Ich habe gesehen, was sie geplant haben. Ich denke, es wird sehr, sehr besonders sein."

Am Samstag kommt Trump in Paris mit Macron zu einem Gespräch zusammen. Ein Treffen Trumps mit Putin am Rande der Feierlichkeiten war angedacht gewesen. Nach Angaben des Weißen Hauses stand es zuletzt aber nicht mehr auf dem Programm.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema