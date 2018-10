Trump zeigt mit dem Finger auf saudischen Kronprinzen

Der US-Präsident versucht nun, sich von früheren Äußerungen zur Tötung des Journalisten Khashoggi zu distanzieren.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (li.) im März 2018 im Weißen Haus bei US-Präsident Donald Trump Bild: APA/AFP/MANDEL NGAN

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit flog CIA-Direktorin Gina Haspel bereits am Montagabend, also einen Tag vor den Ausführungen des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan zum Mord an Jamal Khashoggi, an den Bosporus. Die kurzfristig angesetzte Reise folgte einem Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit Erdogan, der angekündigt hatte, der Welt "die Wahrheit" zu sagen.

Während Erdogan die offizielle Version Saudi-Arabiens über denMord an dem Regimekritiker zerlegte, mehr Einzelheiten nannte und von einem "barbarisch geplanten Mord" an Khashoggi sprach, hielt er sich mit Beweisen zurück. Dazu gehören Ton- und Videoaufnahmen, die das Geschehen im Konsulat von Istanbul angeblich dokumentieren.

Der Grund für die Zurückhaltung könnte einerseits mit dem Besuch der CIA-Direktorin zu tun haben und andererseits mitTrumps vorsichtiger Kehrtwende der vergangenen Tage.

In einer ersten Reaktion hatte der Präsident die Version der Saudis am Wochenende noch als "glaubwürdig" bezeichnet. Das absolutistische Königshaus behauptet ja, Khashoggi sei ohne Wissen der Herrscherfamilie im Konsulat von Istanbul bei einem Handgemenge getötet worden.

Am Tag der Erdogan-Ausführungen, am Dienstag, sprach Trump im Oval Office vor Reportern von "einer der schlechtesten Vertuschungen in der Geschichte". Gestern schließlich zeigte der US-Präsident erstmals mit dem Finger auf den Mann, dessen Kürzel "MBS" in den US-Medien inzwischen als Abkürzung für "Mister Bone Saw" ("Herr Knochensäge") verspottet wird. Gemeint ist Kronprinz Mohammed bin Salman. In einem Interview mit dem "Wall Street Journal" zweifelte Trump die Behauptung der Saudis an, nachgeordnete Offizielle hätten den Mord auf eigene Faust zu verantworten. "Der Prinz managt die Dinge da drüben. Erst recht in diesem Stadium", so der Präsident. Wenn irgendjemand die Verantwortung für das Geschehen tragen sollte, "dann wäre es er".

Unter Analysten steht die Vermutung im Raum, CIA-Direktorin Haspel könnte Trump geraten haben, angesichts der Beweise der Türken, Distanz zwischen sich und "MBS" zu bekommen.

"Nicht das letzte Wort"

Das würde auch die ersten Sanktionen erklären, die US-Außenminister Mike Pompeo gegen 21 Verdächtige aus Saudi-Arabien verhängte. Den Entzug der Visa nannte Pompeo einen ersten Schritt. "Diese Strafen werden nicht das letzte Wort sein".

Der Saudi-Arabien-Experte Aaron David Miller vom "Wilson Center" in Washington betonte, die Khashoggi-Affäre werde sich nicht aussitzen lassen. "Die Saudis können sich weder mit ihrem Öl noch mit ihrem Geld von dem Makel reinwaschen oder die Schadenfreude ihrer Feinde abstellen."

