Kurz lud Präsidenten Ghanas zu EU-Afrika-Gipfel

Mehr Außenpolitik

NEW YORK. Einen Appell zur Verteidigung der Menschenrechte hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen ...

WASHINGTON. In den USA hat am Montag die Meldung über den angeblichen Rücktritt von US-Vizejustizminister ...

NEW YORK. Rund 130 Ländern unterzeichneten eine Absichtserklärung ohne konkrete Ziele.

MOSKAU. Russland will in den nächsten zwei Wochen das S-300-Flugabwehrraketen-System an das ...