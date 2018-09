Kurz: Ausbau von Frontex wird in EU positiv gesehen

Herr Kurz, Sie lügen uns an.



1. Mittel und Personal von Frontex wurden schon einmal aufgestockt, mit dem Erfolg, dass Frontex mehr geschätzt, gerettet und abgezählt in die D€U gebracht hat.



2. Selbst wenn, was soll es angesichts des zu erwartenden Ansturms, der spätestens nach der D€U-Wahl wieder losgehen wird, wenn der Frontex-Ausbau bis 2027 erfolgen soll?



3.Natürlich zielt das auf Souveränitätsverlust ab.

Der Plan ist doch eine weitere Kompetenzverschiebung an die D€U, nämlich die Vergemeinschaftung des Außengrenzschutzes.



Herr Kurz, habe mir von Ihnen, der Sie unserem Herrn BPräs ewige D€U-Hörigkeit geschworen haben, nichts anderes erwartet.