EVP: Chancen für Weber steigen

BRÜSSEL. Der EU-Chefverhandler für den Brexit, der Franzose Michel Barnier, nahm sich selbst für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten aus dem Rennen.

Es sei seine "Aufgabe", die Brexit-Verhandlungen "bis zum Ende" fortzuführen, sagte er. Barnier war als möglicher Kandidat für die EVP-Spitzenkandidatur gehandelt worden. Mit seinem Rückzug haben sich die Chancen für den bayerischen CSU-Politiker Manfred Weber deutlich erhöht. Am 7./8. November beim Parteitag in Helsinki will die EVP ihren Spitzenkandidaten küren.

