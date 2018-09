EU-Gipfel: Im Oktober schlägt die Stunde der Wahrheit für den Brexit

SALZBURG. Man sei für alle Szenarien gerüstet, so die EU-Vertreter – Gipfel im November noch offen

Bild: JOE KLAMAR (AFP)

Es trafen sich zwar die EU-Regierungschefs, doch ging es bei dem Gipfel in Salzburg um zwei Länder, von denen eines kein EU-Mitglied ist und das andere bald nicht mehr Teil der EU sein wird.

Zum einen war dies Großbritannien mit dem im Frühjahr anstehenden Brexit. Die Zeit läuft, und obwohl beim Salzburger Gipfel keine Beschlüsse geplant waren, legte man sich doch auf einen Zeitplan fest. "Wir brauchen einen klaren Weg mit klaren Regelungen. Um diesen zu finden, werden wir den Oktober nutzen. Danach ist ein positiver Weg nur schwer vorstellbar", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Gelingt dies, wird am 17. und 18. November ein Brexit-Gipfel in Brüssel stattfinden, bei dem der Ausstieg finalisiert wird.

"EU ist gerüstet"

Gibt es bis dahin aber keine fixen Zusagen, habe ein Gipfel im November "keinen Sinn". Beide Seiten müssten kompromissfähig sein, betonte Tusk. Doch gerade bei den Fragen des freien Reise- und Warenverkehrs liegen die britischen Vorstellungen weit von jenen der EU entfernt.

Obwohl alle Teilnehmer von einer besseren Gesprächsatmosphäre, als dies bisher der Fall war, berichteten, hat man sich in den Verhandlungen nicht aufeinander zubewegt. Die EU sei für jeden Fall gerüstet, sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker: "Ein No-Deal ist nicht mein Ziel, aber falls es passiert, sind wir vorbereitet." Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigte sich vergleichsweise optimistisch: "Ich denke, dass wir einen Deal schaffen, ist realistischer als ein harter Brexit."

Video: Die britische Premierministerin Theresa May bekräftigte, dass sie keine zweite Abstimmung über den EU-Austritt zulassen wird.

Außerdem ständig genannt wurde Ägypten. Kurz fand nur lobende Worte für das nordafrikanische Land: "Ägypten ist effizient und vorbildlich." Es sei ein "Idealfall", wie Ägypten es schaffe, dass "keine Boote ablegen". Wie sich schon vergangene Woche beim Besuch von Kurz und Tusk beim ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi zeigte, will man die Kooperation verstärken. "Dafür haben wir nach dem Salzburg-Gipfel auch Rückhalt von den anderen EU-Staatschefs", sagte der Bundeskanzler. Weitere Gespräche und ein Gipfel mit der Arabischen Liga im Februar sind geplant.

Man habe eine "breite Vision der Zusammenarbeit", sagte Tusk. Wie diese genau aussehen könnte, ließ man offen. Klar ist, dass es stark um Wirtschaftsförderung gehen wird. Parallelen zum existierenden Deal mit der Türkei wurden zwar gezogen, doch mit Ägypten will man einen Schritt weitergehen. Von Flüchtlingszentren oder Ähnlichem wollte niemand sprechen. "Das ist auch völlig illusorisch", so ein EU-Vertreter.

Konfliktthema ausgespart

Die Frage der Flüchtlingsverteilung wurde in Salzburg nur gestreift. "Darüber gibt es einfach Uneinigkeit, bestimmt auch über die österreichische Ratspräsidentschaft hinaus", ist Kurz sicher.

Generell sei er aber in der Frage des Außenschutzes so optimistisch wie noch nie, sagte Juncker: "Es stimmt nicht jeder allem zu, aber es gibt einen Grundkonsens." Dies betrifft vor allem den Ausbau von Frontex. Man geht davon aus, noch in der Zeit der österreichischen Präsidentschaft eine Einigung finden zu können.

Österreich als Gastgeberland spielte beim Salzburg-Gipfel natürlich auch all seinen Charme aus: perfekte Fotokulissen, musikalisches Begleitprogramm von einem elfjährigen klavierspielenden Wunderkind und Wiener Schnitzel. Und da es rundherum so viele (Berg-)Gipfel gebe, war vorauszusehen, dass dieser Gipfel ein Erfolg werde, versuchte sich Juncker abschließend noch an einem etwas müden Wortwitz. Von den Protestmärschen und Kundgebungen ließ man sich nicht stören, die Polizei hatte rund um das Mozarteum großräumig abgesperrt.

Video: Tusk, Kurz und Juncker über die Ergebnisse des EU-Gipfels

Weitere Gespräche und EU-Gipfel fixiert

Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel – das galt in Salzburg ganz besonders. Denn bei dem an sich informellen Treffen einigte man sich darauf, für 17. und 18. November einen Brexit-Gipfel in Brüssel zu planen. Dieser würde aber nur stattfinden, wenn es dann eine klare Absprache gebe, betonte Donald Tusk.

Zumindest in der Frage der Grenzkontrollen zu Nordirland gibt es Bewegung. Die britische Premierministerin Theresa May dazu: "Wir werden dazu bald eigene Vorschläge bringen." Ansonsten signalisierte die konservative Politikerin Härte. Sie bekräftigte ihren Brexit-Plan, schloss ein zweites Referendum aus und betonte: "Wir werden die EU verlassen. "Im Februar soll es mit der Arabischen Liga einen Gipfel in Ägypten geben. Ratspräsident Donald Tusk trifft dazu kommenden Sonntag am Rande der UNO-Vollversammlung in New York den ägyptischen Präsidenten zu Gesprächen. Das Ziel ist eine engere Kooperation, wirtschaftlich und in der Flüchtlingsfrage.

Frontex-Ausbau bleibt Streitpunkt

Im Grunde Einigkeit, doch Gesprächsbedarf bei Detailfragen – so fasste EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Reaktion der EU-Staats- und Regierungschefs zusammen. Die Kommission hatte mehrere Vorschläge vorgelegt, um den Außengrenzenschutz zu verstärken.

Dazu gehört der massive Ausbau von Frontex. Die EU-Grenzschutzagentur soll personell von 1200 auf 10.000 Beamte und auch im Bereich der Kompetenzen massiv aufgestockt werden.

Damit sind aber nicht alle EU-Länder einverstanden. Vor allem Spanien, Italien und Griechenland fürchten einen Eingriff in die nationale Souveränität. Heikel ist die Frage, ob und wie Frontex-Beamte einschreiten dürfen, wenn die EU der Meinung ist, ein Land wäre mit dem Grenzschutz überfordert.

Mit gutem Willen sei aber eine Lösung möglich, zeigte man sich in Salzburg positiv. "Wir haben ein gemeinsames Ziel: Die illegale Migration stoppen. Und wir haben eine gute Gesprächsbasis", fasste Ratspräsident Donald Tusk zusammen.

Video: EU will Zusammenarbeit mit Ägypten forcieren

Splitter

Terminchaos: Der Zeitplan beim Gipfel war ein eher flexibler. Das Eintreffen der Politiker in der Früh verzögerte sich, das Familienfoto hingegen wurde um fast eineinhalb Stunden vorverlegt – um dann mit 45 Minuten Verspätung tatsächlich stattzufinden. Die abschließende Pressekonferenz von Sebastian Kurz, Donald Tusk und Jean-Claude Juncker werde statt um 15 Uhr schon um 14 Uhr stattfinden, hieß es am Vormittag. Kurz vor 14 Uhr war auch das wieder anders: Der Auftritt erfolgte doch um 15 Uhr.

Satire: Ebenfalls auf dem Gipfel: ORF-Satirereporter Peter Klien. Er nutzte die Gelegenheit, um Viktor Orbán zu fragen, ob er "The West" möge und wollte sich auf das Familienfoto schummeln. Angesichts von Scharfschützen auf dem Dach durchaus mutig. Das Organisationsteam fand es gar nicht lustig und zog Klien rasch zur Seite.

Höchste Sicherheit: Für Medienvertreter und Mitarbeiter am Tagungsort gab es intensive Sicherheitskontrollen, samt Metalldetektor und dem Abgeben von mitgebrachten Flüssigkeiten. "Wir sind wie ein Flughafen mit prominenten Passagieren – höchste Sicherheitsstufe", sagte ein Beamter, etwas gefordert, aber noch gut gelaunt.

Ein Überblick von konkreten Folgen des harten Brexits für die Briten:

FÜHRERSCHEINE

Britische Führerscheine könnten nach Einschätzung der Regierung nach einem Brexit in der EU ungültig werden. Touristen müssten dann einen internationalen Führerschein erwerben, bevor sie in der EU Auto fahren dürfen. In der EU lebende Briten müssten möglicherweise erneut eine Fahrprüfung machen, um einen EU-Führerschein zu erhalten.

REISEPÄSSE

Briten, deren Pass am Reisetag nur noch weniger als sechs Monate gültig ist, könnte die Einreise in EU-Staaten verweigert werden. Das Gleiche gilt für Kinderpässe.

HANDY-ROAMINGGEBÜHREN

Während für EU-Bürger Roaminggebühren im EU-Ausland inzwischen entfallen, könnte es nach dem Brexit für Briten wieder teuer werden. Ein besonderes Ärgernis könnte dies in der britischen Provinz Nordirland für in der Nähe der Grenze zu Irland lebende Briten werden, wenn ihr lokaler Anbieter ein schwächeres Signal als ein EU-Auslandsanbieter sendet und sich ihr Handy automatisch ins ausländische Netz einwählt.

GEBÜHREN FÜR KARTENZAHLUNG

Die britische Regierung warnt britische Konsumenten vor gestiegenen Kosten und längeren Bearbeitungszeiten bei Zahlungen in Euro. Die Kosten bei der Kartenzahlung zwischen Großbritannien und der EU würden steigen. Ein EU-Verbot, Konsumenten bei der Nutzung bestimmter Zahlungsmethoden zur Kasse zu bitten, würde zudem für Großbritannien nicht mehr gelten.

Beim grenzüberschreitenden Online-Shopping drohen zusätzliche Kosten, weil nach Großbritannien geschickte Pakete nicht mehr von Vergünstigungen bei der Mehrwertsteuer profitieren würden.

SPERMA-ENGPASS

Die britische Regierung warnt vor Verzögerungen bei der Einfuhr von Spermaspenden für britische Paare, die eine künstliche Befruchtung planen. Im Vereinigten Königreich selbst ging die Zahl der Samenspenden stark zurück, seitdem Spender durch eine Gesetzesänderung 2005 das Recht auf Anonymität verloren. Im vergangenen Jahr importierte Großbritannien rund 3000 Spermaspenden von der größten europäischen Samenbank in Dänemark.

JURISTISCHE STREITIGKEITEN

Rechtsstreitigkeiten, etwa die Scheidung von binationalen Paaren oder grenzüberschreitende Sorgerechtsprozesse, könnten deutlich komplizierter, langwieriger und letztlich für die Beteiligten auch teurer werden. Gerichte in EU-Staaten könnten Urteile britischer Gerichte möglicherweise nicht mehr anerkennen.

TABAK

Die EU-Gesetzgebung zum Tabakkonsum würde durch britisches Recht abgelöst. Für die Warnhinweise auf den Zigarettenpackungen müssten neue Bilder beschafft werden, weil die Rechte für die derzeit verwendeten abschreckenden Fotos bei der EU liegen.

UNRUHEN

Die britische Polizei bereitet sich im Falle eines harten Brexit laut einem Zeitungsbericht sogar auf soziale Unruhen vor. Befürchtet wird demnach, dass Engpässe bei Lebensmitteln oder anderen Gütern zu "verbreiteten Unruhen führen könnten". Diese könnten sich über einen Zeitraum zwischen drei Monaten vor und drei Monaten nach dem für den 29. März kommenden Jahres geplanten Brexit erstrecken.

Angela Merkel sagte zum Thema Brexit, dass es bis zum nächsten regulären EU-Gipfel im Oktober "substanzielle Fortschritte" geben müsse. Man habe dann den Anspruch, die Verhandlungen mit London beim Sondergipfel im November "zu finalisieren". Beide Seiten müssten aufeinander zugehen, doch gebe es in den Verhandlungen auch bestimmte "Maßstäbe", bekräftigte sie die EU-Position bezüglich des Binnenmarktes. "Da haben wir noch ein Stück Arbeit vor uns", so Merkel, die zugleich EU-Chefverhandler Michel Barnier Rosen streute. "Da wird hervorragend, präzise gearbeitet." Die Mitgliedsstaaten seien "exzellent eingebunden", was dazu führe, dass die EU eine "hohe Geschlossenheit" gegenüber London zeige.

Video: ORF-Außenpolitikexperte Raimund Löw zum EU-Gipfel:

