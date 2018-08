Australien: Siebenter Premier in elf Jahren

CANBERRA. Scott Morrison löste Malcolm Turnbull ab.

Malcolm Turnbull gab auf Bild: APA/AFP/SAEED KHAN

Der bisherige Finanzminister Scott Morrison wurde gestern als neuer Regierungschef Australiens vereidigt. Der liberale Politiker löste nach einem innerparteilichen Machtkampf Malcolm Turnbull als Ministerpräsident ab. Er ist damit bereits der siebente Regierungschef Australiens in elf Jahren. Morrison kündigte nach seiner Vereidigung einen Generationswechsel in der Politik an.

Zu seinen schwierigsten Herausforderungen gehört die Erfüllung der innerhalb des Regierungslagers hochumstrittenen Klimaschutzziele des fünften Kontinents. Australien hat sich im Pariser Klimaabkommen verpflichtet, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 26 Prozent zu senken.

Dem Wechsel an der Spitze der Liberalen Partei ging ein monatelanger Machtkampf voraus. Turnbull hatte zuletzt nur knapp eine Abstimmung über den Posten des Parteichefs für sich entschieden und war in einer neuen Kampfabstimmung nicht mehr angetreten.

Die Liberale Partei ist der größere Partner einer Koalitionsregierung mit den Konservativen. Das Bündnis verfügt nur über eine Stimme Mehrheit im Parlament.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema