Bernd Freimüller: "Ich hätte gedacht, dass Linz wesentlich besser startet"

Bernd Freimüller im Eisbrecher-Podcast...

über das Niveau der heimischen Schiedsrichter (ab 2:50 Min.)

über die Regelwidrigkeiten beim Spiel in Innsbruck (ab 6:25 Min.)

über Schiedsrichterbesetzungen in der Liga (ab 20:55 Min.)

über die bisherige Saison der Black Wings (ab 27:55 Min.)

über die Situation am Transfermarkt (ab 33:05 Min.)

über das aktuelle Niveau der Liga (ab 35:20 Min.)

darüber, was er den Black Wings heuer noch zutraut (ab 40:50 Min.)

über die für ihn besten Spieler dieser Saison bisher (ab 42:00 Min.)

Bild: Kleine Zeitung / Quendler

Folgen Sie uns in der Podcast-App Ihres Vertrauens:

Für Anregungen, Wünsche und Feedback stehen wir unter podcasts@nachrichten.at gerne zur Verfügung.

Credit: Ikoliks - "One last breath" by Artlist