„Einer der stärksten Auftritte in der ‚Höhle der Löwen‘“ - Dennoch platzte der Deal

Die Gründerin eines Kerzen-Start-Ups wurde in der Vox-Show mit Lob überhäuft. Warum der lukrative Deal schließlich platzte.

Katharina Baumann präsentierte Duftkerzen, die in originale Champagnerflaschen gegossen werden. Bild: MG RTL D / Frank W. Hempel

Katharina Baumann, die Gründerin von „Design Bubbles“, vertreibt Kerzen im Glas einer abgeschnittenen Champagner-Flasche. Dienstagabend stellte die ehrgeizige Geschäftsfrau aus Burghausen ihr Produkt in der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ auf Vox vor. Für ein Investment von 200.000 Euro ist die 26-Jährige bereit, 15 Prozent ihrer Kerzenfirma abzugeben, "um ‚Design Bubbles‘ zur coolsten Candle-Company auf der Welt zu machen". Produziert werden die Kerzen aus hochwertigem Bio-Sojawachs, sie duften zart nach Pfingstrosen, sind komplett von Hand gefertigt und in einer schönen Geschenkschachtel verpackt. Wahlweise kann man den Hingucker mit dem passendem Schaumwein aus der nordöstlichen Region Frankreichs kaufen. Ein Luxusprodukt, das auch seinen Preis hat: Eine Kerze mit Metalletikett kostet 79 Euro. Nichtsdestotrotz könne das auf 30 Quadratmetern agierende Start-Up die Nachfrage nicht mehr bewältigen.

Beim Auftritt der studierten Betriebswirtin wird klar: Die Gründerin brennt für ihr Produkt, weiß auf alle Fragen eine Antwort. Die Investoren sind begeistert von Baumanns Pitch und überhäufen sie mit Lob. "Du schaffst es, eine so große Nachfrage zu generieren, die du nicht bedienen kannst, und Kerzen für 79 Euro in abgeschnitten Flaschen zu verkaufen. Das ist einfach brillant", merkt etwa Frank Thelen an. Auch Judith Williams schwärmt: „Das Beste an ihrem Unternehmen sind Sie selbst.“ Der Auftritt der 26-Jährigen sei „einer der stärksten der Show“ gewesen.

Ein Angebot kommt schließlich von Unternehmerin und Ex-Politikerin Dagmar Wöhrl: Für 25 Prozent der Firmenanteile bietet sie 200.000 Euro an. Katharina Baumann willigt ein. Doch wie jetzt bekannt wurde, kam der Deal nie zustande. Wie Medien am Mittwoch berichten, habe die Gründerin das Angebot im Nachhinein abgelehnt. Die Chefin von „Design Bubbles“ wolle ihr Unternehmen ohne Investor aufbauen, heißt es. „Wir haben uns für eine andere Art der Zusammenarbeit entschieden“, wird Baumann zitiert. Wöhrl helfe nun beim Ausbau des B2B-Geschäfts.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema