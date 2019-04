Kaum mehr Hoffnung für Tiroler Extremkletterer

INNSBRUCK/OTTAWA. Für die verschütteten Tiroler Ausnahmebergsteiger David Lama und Hansjörg Auer gibt es nur mehr wenig Hoffnung. "Angesichts der Erkundungen vor Ort muss man davon ausgehen, dass alle Mitglieder der Gruppe tot sind", erklärte die Nationalparkverwaltung.

David Lama und Hansjörg Auer waren in den kanadischen Rocky Mountains unterwegs. Bild: MANUEL FERRIGATO

Sie zählen zu den bekanntesten und erfahrensten Kletterern Österreichs. David Lama, der 28-jährige Innsbrucker, der zuerst ohne künstliche Hilfsmittel die Südostflanke des Cerro Tore in Patagonien und später genauso erfolgreich über die Kinoleinwand kletterte. Und Hansjörg Auer, 35 Jahre, aus dem Ötztal, der vor allem für seine langen, schwierigen Wandklettereien ohne Sicherungsmittel bekannt wurde. Gemeinsam mit dem Amerikaner Jess Roskelley planten sie auf ihrer mehrwöchigen Reise durch Kanada die Besteigung des 3295 Meter hohen Howse Peak im Banff National Park. Über eine schwierige Route in der Ostwand.

Suche vorerst unterbrochen

Seit Mittwoch gelten sie dort als vermisst. Wie gestern Nachmittag bekannt wurde, werden die drei Alpinisten unter einer "Lawine riesigen Ausmaßes" vermutet. John Roskelley, Vater des 36-jährigen Jess und selbst ein Pionier der Kletterszene, sagte gegenüber amerikanischen Zeitungen, er "glaube nicht, dass sie überlebt haben". Für die geplante Route der drei Alpinisten, seien perfekte Bedingungen nötig, sonst ende sie in einem Albtraum. "Offenbar ist das jetzt der Albtraum", sagte er.

Die kanadische Regierungsorganisation "Parks Canada" verlautbarte in einer Presseaussendung, dass die drei Bergsteiger "vermutlich tot" sind. Man habe aus der Luft Ausrüstungsgegenstände der Seilschaft im Lawinenkegel ausmachen können. Die Suche nach den Alpinisten sei wegen der hohen Lawinengefahr in diesem Gebiet vorerst unterbrochen worden. Auch David Lamas Manager Florian Klingler konnte weder bestätigen noch dementieren, dass Lama unter einer Lawine ums Leben gekommen sei. Er kündigte eine Stellungnahme der Familie über die Homepage des 28-jährigen Bergsteigers an.

Auch der Ausrüster der drei Alpinisten geht von einem Unglück aus "Wir haben erfahren, dass drei Mitglieder unseres Global Athletes Teams, David Lama, Jess Roskelley und Hansjörg Auer, am 16. April in der kanadischen Provinz Alberta vermutlich von einer Lawine verschüttet worden sind", so The North Face in einem Statement.

We will continue to keep you updated and ask that you keep our athletes David Lama, Jess Roskelley, Hansjörg Auer, and their loved ones in your hearts and thoughts. pic.twitter.com/atGjT1DQHQ — The North Face (@thenorthface) 18. April 2019

Seitens des Außenministeriums gab es Freitagvormittag noch keine offizielle Bestätigung für den Tod der beiden Tiroler. Zunächst müsse eine Bestätigung der kanadischen Behörden vorliegen, sagte Außenministeriumssprecherin Maria Holzmann. Ihren Informationen zufolge war eine Bergung aufgrund der nach wie vor großen Lawinengefahr bis Freitag zunächst nicht möglich.

"David ist eine Perle"

"Völlig verunsichert" war gestern Abend auch Peter Habeler. Der 76-Jährige, dem gemeinsam mit Reinhold Messner die Erstbesteigung des Mount Everests ohne künstlichen Sauerstoff gelungen war, kennt Lama, da steckte dieser noch in den Kinderschuhen. Bei Habeler lernte Lama im Alter von vier Jahren das Klettern. Erst 2017 stiegen die beiden gemeinsam durch die Eiger-Nordwand. "Der David ist eine Perle. Menschlich und sportlich großartig. Hansjörg und er sind die besten Kletterer Österreichs. Wir können jetzt nur noch hoffen", sagte Habeler im OÖN-Gespräch.

Messner: "Ein sehr schlimmes Unglück"

Tief betroffen über den wahrscheinlichen Tod der Tiroler Alpinisten hat sich auch die Bergsteigerlegende Reinhold Messner gezeigt. "Es ist ein sehr schlimmes Unglück, schrecklich", sagte Messner im Gespräch mit der APA. Sowohl Lama als auch Auer habe er persönlich gut gekannt, so Messner, der den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aussprach. Lama habe seine "Kletterkunst in große Dimensionen getragen" und zudem über eine "starke Ausstrahlung" verfügt. Auer wiederum, mit dem er in noch engerem Kontakt stand, sei "in jeder Disziplin absolute Weltspitze" gewesen. Er vermute, dass bei dem Unglück in den Rocky Mountains ein Stück der Eiswand heruntergebrochen ist und letztlich zu dem tödlichen Unfall geführt hat.

Der Unfall zeige einmal mehr, dass das traditionelle Bergsteigen, bei dem man sich in die "absolute Wildnis" begebe und dabei alles selber mache, "wahnsinnig gefährlich" sei. "Es handelt sich dann nicht mehr um eine Frage des Könnens, sondern von Glück und Unglück", meinte Messner.

Von den Weltbesten, die sich in diesem Bereich bewegen, komme die Hälfte ums Leben - dies sei schon immer so gewesen. "Bergsteigen in dieser Dimension ist faszinierend. Aber es ist auch schwer zu vertreten", zeigte sich Messner nachdenklich.

Die größten Erfolge

David Lama wurde am 4. August 1990 als Sohn eines Nepalesen und einer Tirolerin in Innsbruck geboren und galt einst als Wunderkind des Kletterns. Der zweifache Jugend-Weltmeister (2004, 2005) gewann 2006 als 16-Jähriger als Erster einen Vorstieg- und Boulder-Weltcup in einer Saison. Nach WM-Bronze 2009 machte er sich in Richtung Alpinismus auf.

Einer seiner größten Erfolge war 2012 die erste freie Begehung der Kompressor-Route am Cerro Torre in den argentinisch-chilenischen Anden mit Peter Ortner. Am 25. Oktober 2018 gelang ihm die Erstbesteigung des 6895 Meter hohen Lunag Ri in Nepal über den Westpfeiler.

Der Ötztaler Hansjörg Auer (1984 geboren) vollbrachte auch beim Alpin- und Sportklettern bedeutende Leistungen. Bekannt wurde er vor allem durch die Free-Solo-Begehung an der Marmolata-Südwand in den Dolomiten im Jahr 2007. Außerdem gelangen ihm bei mehreren Expeditionen Erstbegehungen und Wiederholungen in Patagonien, Pakistan und im Yosemite Valley.

