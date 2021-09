Belastet die Impfdebatte Freundschaften?

PRO

Sooo ermüdend

Jeder kennt mittlerweile jemanden, der sich nicht impfen lassen möchte. Diese Menschen sind Teil von Freundeskreisen – und ich muss zugeben: Es ist schwierig geworden, mit ihnen zu debattieren, und unmöglich, sie von den Vorteilen zu überzeugen. Diskussionen über das Warten auf Vakzine aus Österreich (?) oder das befürchtete Einimpfen von Mikrochips sind unendlich ermüdend.

Ideal wäre es, dieses Thema bei einem Treffen auszusparen, was wiederum fast unmöglich ist, da meine Impfgegner-Freunde – so scheint es – eine Mission verfolgen und am liebsten immer darüber reden wollen. Beenden würde ich so eine Freundschaft aber niemals. Man kann ja auch eine Pause einlegen – bis die Pandemie irgendwann zu Ende ist. Hoffentlich.