Eine Milliarde: Google kauft Gebäudekomplex in London

Der US-Technologiekonzern Alphabet baut mit einem milliardenschweren Kauf einer Immobilie in der britischen Hauptstadt seine Präsenz in London aus und investiert in das hybride Arbeiten zwischen Büro und Homeoffice.

Die Alphabet-Unternehmenseinheit Google erwirbt nach eigenen Angaben den farbenfrohen Gebäudekomplex Central Saint Giles in der Nähe von Covent Garden, in dem Google bisher Mieter ist, um eine Milliarde Dollar (rund 872 Millionen Euro).

Überdachte Arbeitsplätze

Geplant sei, das Haus für mehrere Millionen Dollar zu modernisieren, um mehr Platz für Einzelne zu schaffen und den Anforderungen an das hybride Arbeiten besser gerecht zu werden, heißt es. So würden auch überdachte Arbeitsplätze im Freien entstehen.

Google ist in Großbritannien seit fast 20 Jahren aktiv und beschäftigt rund 6400 Mitarbeiter, voriges Jahr kamen knapp 700 Beschäftigte dazu. Mit der Verlegung eines neuen Unterwasserkabels mit der Bezeichnung Grace Hopper, das zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich im Jahr 2021 entstand, hat Google das Engagement im Königreich weiter verstärkt.

Das neu erworbene und vom italienischen Architekten Renzo Piano entworfene Gebäude liegt im florierenden Londoner West End auf einem Grundstück hinter dem Londoner Bahnhof King’s Cross.

"Unsere Investition in dieses beeindruckende, von Renzo Piano entworfene Gebäude zeigt unser anhaltendes Vertrauen in das Büro als Ort der persönlichen Zusammenarbeit und Verbindung", sagte Ronan Harris, Vizepräsident und Geschäftsführer von Google Großbritannien und Irland, in einem Blogpost.

Google errichtet in der britischen Metropole aktuell zudem den neuen und kürzlich aufgewerteten Standort King’s Cross, der sich am nördlichen Rand des Stadtzentrums in London befindet.