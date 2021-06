ist eine der ersten Adressen in Zell am See. Nicht nur für Genießer, Golfer und Wellness-Liebhaber. Außergewöhnlich ist die Kombination des Servicelevels mit der mehrfach ausgezeichneten Drei-Hauben-Küche (Gault-Millau), Chefkoch Stefan Reiter verwöhnt die Gäste.Die Sauna- und Wasserwelt hat ein eigenes Schlössl, auf drei Stockwerken und insgesamt 3500 m² – in einem schönen grünen Feng-Shui-Garten. Eine Badewiese am See gibt es auch.1967 legte Familie Holleis mit dem Bau einer Frühstückspension den Grundstein für das Hotel, das sie mit Gespür weiterentwickelten. Hotelchefin Gisela Holleis steht seit Jahrzehnten für Stil und Qualität.Das Hotel hat 68 Zimmer und Suiten. DZ ab 165 Euro pro Person und Nacht. Haubenküche und Halbpension inklusive. Info: