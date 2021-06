Der Sommer in Kärnten wartet mit unzähligen Erlebnissen darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Egal, ob sportlich aktiv beim Radfahren und Wandern oder einfach zum Genießen beim Wellnessen und Entspannen. Das Thermenhotel Karawankenhof mit der angeschlossenen und durch den Bademantelgang verbundenen KärntenTherme hat für alle Ferienhungrige genau das Richtige. Entspanntes Wohnen im Doppelzimmer, in den Suiten oder großzügigen Familienzimmern, Kinderbetreuung, uneingeschränkter Zugang zu Österreichs modernster Therme mit Riesenrutschen, Thermalinnen- und -außenbecken, einem 25-m-Sportbecken und einem Fitnessbereich mit abwechslungsreichem Programm an 7 Tagen in der Woche. Eine große Liegewiese exklusiv für Hotelgäste und ein 2.000 m² großer Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen und einem großzügigen Hamam.

Unzählige Aktivitäten gleich vor der Hoteltüre, die Region Villach Card inklusive sowie die landschaftliche Schönheit Kärntens dürfen natürlich nicht fehlen. Grenzenloses Radvergnügen direkt ab der Hoteltüre, Wanderrouten für Groß und Klein im Naturpark Dobratsch und jede Menge Outdoor-Aktivitäten für jeden Geschmack.

Die Karawankenhof-Erlebnisse genießen Sie ab € 132,– pro Person im Doppelzimmer.

Attraktive Arrangements finden Sie online unter

www.karawankenhof.com