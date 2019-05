Gault&Millau-Landpartie beim Weingut Geyerhof am Samstag, 15. Juni, von 12 bis 18 Uhr, Weingut Geyerhof, Furth bei Göttweig.

Preise: Erwachsene (59 Euro), Kinder (10-16 Jahre): 19 Euro

Die Zeit ist reif, ältere Weine aus dem Keller zu holen und auszuschenken. Am 15. Juni lädt Gault&Millau zur dritten Landpartie zum Bio-Weingut Geyerhof in Furth bei Göttweig.

Knapp 50 Winzer, vom Kamptal bis ins Burgenland, präsentieren in der freien Natur ihre gereiften Raritäten. Wer mehr über Wein wissen will, darf sich in Workshops fortbilden. Zudem offerieren Haubenköche und ausgewählte Produzenten einige Köstlichkeiten:

Mit etwas Glück können Sie zwei Karten für die Veranstaltung gewinnen. Das Gewinnspiel endet am 11. Juni, die Gewinner werden per Mail verständigt.

