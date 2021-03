Warum man Sonnenbrillen schon im Frühling tragen sollte

Das Frühlingswetter lockt die Menschen wieder nach draußen. "Weil die UV-Strahlung nicht sichtbar ist, denken viele aber nicht daran, dass sie schon bei weniger intensivem Sonnenlicht sehr hoch sein kann. Ein effizienter Schutz ist daher auch im Frühjahr überaus wichtig", sagt Primaria Tina Astecker, Leiterin der Abteilung für Augenheilkunde am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck. Vorsicht sei speziell bei Wanderungen in den Bergen oder Spaziergängen am Wasser geboten, weil die UV-Strahlen dort reflektiert und dadurch intensiviert werden. Besonders sensibel ist die Hornhaut von Kindern, Menschen ab dem 40. Lebensjahr und Personen mit hellen Augen.

Sonnenbrand am Auge

"Bei einem Sonnenbrand am Auge klagen Betroffene oft über schmerzende, juckende, gerötete, tränende, lichtempfindliche oder im Sehvermögen eingeschränkte Augen", sagt die Augenärztin. Es besteht aber auch die Gefahr, dass die Hornhaut – vor allem im Wiederholungsfall – dauerhaft geschädigt wird. Die Folgen können eine chronische Augentrockenheit, erhöhtes Krebsrisiko oder vermindertes Sehvermögen bis hin zur Erblindung durch Linsen- und Netzhautschäden sein. Für den Sonnenbrillenkauf gibt die Expertin Tipps:

Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und achten Sie immer auf den Hinweis "UV400" oder "100 Prozent UV-Schutz".

Der UV-Schutz hat nichts mit dem Tönungsgrad der Gläser zu tun, die Tönung fungiert lediglich als Blendschutz, der etwa im Straßenverkehr wichtig ist.

Die Brille sollte möglichst wenig Infrarotlicht durchlassen.

Achten Sie beim Kauf auf hochwertige Gläser mit verzerrungsfreiem Schliff.