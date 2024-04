Patient mit Schweineniere aus Spital entlassen

Der 62-jährige Rick Slayman erhole sich gut und werde die Genesung nun zu Hause fortführen, teilte das Massachusetts General Hospital in Boston mit. Die sogenannte Xenotransplantation wird schon lange erforscht. Schweine sind als Spender besonders geeignet, weil ihr Stoffwechsel jenem von Menschen ähnelt. Für den Einsatz solcher Organe muss unter anderem das Erbgut der Spendertiere verändert werden, sonst käme es bei der Übertragung auf den Menschen zu einer sofortigen Abstoßungsreaktion. Zuletzt waren in den vergangenen Jahren an der Universitätsklinik in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland zwei schwer kranken Patienten Schweineherzen als Ersatzorgane eingepflanzt worden. Beide starben Wochen nach der Operation.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper